Manejaba una ambulancia, discutió con un conductor en la avenida Champagnat, lo hirieron y fue trasladado al Higa

El hombre es mecánico del servicio de traslados sanitarios y había salido a probar el funcionamiento de la camioneta.

Un hombre que manejaba una ambulancia discutió con el conductor de una camioneta y durante el enfrentamiento sufrió una herida cortante, por lo que debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Por el hecho, la circulación se vio interrumpida momentaneamente.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el herido en realidad es el mecánico de una reconocida empresa de traslados sanitarios, quien decidió salir a verificar el funcionamiento de la camioneta y en ese momento, tuvo un intercambio con otro sujeto.

En esa discusión en plena avenida, ambos descendieron de los vehículos y el conductor de la ambulancia fue lastimado con un arma blanca, por lo que debió ser trasladado y atendido en el nosocomio.

Por el cruce y las consecuencias de la pelea, el tránsito se vio interrumpido durante un largo rato en la zona de Champagnat y Alvarado.

Según comunicaron, el mecánico se encuentra estable, y si bien en principio testigos señalaron que fue apuñalado, en realidad se trató de una leve herida por un elemento cortopunzante.