Tenía pedido de captura y cayó cuando salía de robar con una pistola de utilería

Un llamado al 911 permitió aprehender este martes a un hombre de 41 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por robo: en su poder hallaron elementos sustraídos de una vivienda y un arma de utilería de color negro.

Fue a partir de un llamado al 911 que personal del Comando de Patrullas arribó a la zona de Bolívar y Tres Arroyos donde sorprendieron a un hombre que salía de una casa que tenía el portón de madera con su cerramiento dañado y una de sus hojas, la que comunica al garaje de la propiedad en remodelación, entreabierta.

Al identificarlo confirmaron que tenía en su poder un arma de utilería color negra marca Fox, una mezcladora, un corta cerámico, una bacha de aluminio, una juguera, tres reglas de aluminio y dos cajones de madera con elementos varios.

Tiene 41 años.

Cuando dio su identidad confirmaron que registraba un pedido de captura activa desde el 27 de agosto de 2025 en una causa por robo agravado en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 5.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.