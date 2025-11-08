SUPLEMENTOS
Se viene la tormenta: el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

Conocé los datos del tiempo suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional para toda la jornada.

Se esperan precipitaciones de variada intensidad en Mar del Plata. Foto de la costa: archivo 0223.

8 de Noviembre de 2025 08:41

Por Redacción 0223

PARA 0223

Atrás parece quedar el frío que azotó a la ciudad los últimos días de esta semana pero la llegada de temperaturas más agradables trae consigo precipitaciones para este sábado en Mar del Plata.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para General Pueyrredon, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 9 grados y algunas lluvias aisladas por la mañana.

Hacia la tarde, se espera un aumento de la temperatura que alcanzará los 17 grados de máxima, aunque aumentarán las precipitaciones y se prevén tormentas aisladas que podrían extenderse a lo largo de todo el día.

El viento estará en calma, proveniente del sudoeste con escasos 6 kilómetros por hora, mientras que la humedad será alta y superará el 95%.

Para la noche, se espera que continúen los chaparrones, con un descenso en la temperatura a 14 grados.

