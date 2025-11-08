Se viene la tormenta: el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

Se esperan precipitaciones de variada intensidad en Mar del Plata. Foto de la costa: archivo 0223.

Atrás parece quedar el frío que azotó a la ciudad los últimos días de esta semana pero la llegada de temperaturas más agradables trae consigo precipitaciones para este sábado en Mar del Plata.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para General Pueyrredon, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 9 grados y algunas lluvias aisladas por la mañana.

Hacia la tarde, se espera un aumento de la temperatura que alcanzará los 17 grados de máxima, aunque aumentarán las precipitaciones y se prevén tormentas aisladas que podrían extenderse a lo largo de todo el día.

El viento estará en calma, proveniente del sudoeste con escasos 6 kilómetros por hora, mientras que la humedad será alta y superará el 95%.

Para la noche, se espera que continúen los chaparrones, con un descenso en la temperatura a 14 grados.