Se viene la tormenta: el pronóstico para este sábado en Mar del Plata
Conocé los datos del tiempo suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional para toda la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Atrás parece quedar el frío que azotó a la ciudad los últimos días de esta semana pero la llegada de temperaturas más agradables trae consigo precipitaciones para este sábado en Mar del Plata.
De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para General Pueyrredon, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 9 grados y algunas lluvias aisladas por la mañana.
Hacia la tarde, se espera un aumento de la temperatura que alcanzará los 17 grados de máxima, aunque aumentarán las precipitaciones y se prevén tormentas aisladas que podrían extenderse a lo largo de todo el día.
El viento estará en calma, proveniente del sudoeste con escasos 6 kilómetros por hora, mientras que la humedad será alta y superará el 95%.
Para la noche, se espera que continúen los chaparrones, con un descenso en la temperatura a 14 grados.
