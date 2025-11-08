Impactante video: lo tiran de la moto para robársela y lo dejan herido en la calle

Un violento asalto ocurrió en las últimas horas de este viernes cuando un hombre circulaba con su motocicleta por la calle Rivadavia entre Bahía Blanca y Mariano Acosta y fue derribado por motochorros.

Los delincuentes lo abordaron con dos motos, uno por cada lado, y lo golpearon hasta que la víctima perdió el control del rodado y cayó. El detalle que llamó la atención es que uno de los sujetos llevaba una mochila de delivery.

Luego de ser "volteado", los tres delincuentes se acercaron y lo amenazaron con un arma para que no se parara, mientras se llevaban su moto.

A raíz del fuerte golpe, el hombre no pudo levantarse del asfalto y quedó tirado con algunas heridas, abandonado a su suerte.

"No es la primera vez que pasa"

Vecinos de la zona apuntan a una banda que recorre las calles del barrio para asaltar a motociclistas, personas que entran sus coches al garage y ciclistas que se trasladan por allí.

De hecho, hace muy pocos días dos motochorros apuntaron con un arma de fuego y le robaron la bicicleta a un hombre de 41 años que llegaba para trabajar a una vivienda ubicada a solo unas cuadras de este último hecho.

"Dame la bici o te pego un tiro en el pecho", le dijeron al robarle, robo que también quedó registrado en las cámaras de seguridad.

"Creemos que son los mismos, que están dando vueltas por el barrio San Cayetano y aprovechando todos los movimientos que ven para asaltar a la gente", denunciaron los vecinos a este medio.