Incendio

Preocupación por un nuevo incendio en la zona de la Vieja Terminal

No se registraron heridos y solo hubo que lamentar pérdidas materiales. Mirá las imágenes.

El comercio se encuentra ubicado en Garay al 1900.

17 de Diciembre de 2025 20:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en la zona de la Vieja Terminal por un impresionante incendio en un local de cerámica. No se registraron heridos, aunque las llamas llegaron a propagarse hasta el techo, según informaron a 0223.

El siniestro se registró en el taller de cerámica, que se ingresa por la cochera de Cerámica Kookai, ubicado en Garay al 1900, y el fuego se habría desatado por una falla en uno de los hornos.

 En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos del Cuartel Central y de PBA, quienes controlaron el incendio e impidieron la circulación por Garay. 

De acuerdo a un vecino de  la zona, las llamas "agarraron un poco el techo, pero por suerte fue leve", a pesar de que había "mucho humo y ello generó preocupación".

