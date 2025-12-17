Allanaron el geriátrico que se incendió: funcionaba sin habilitación e imputaron a los dueños y a dos cuidadoras

Por el siniestro murieron tres mujeres y una sufrió quemaduras en un brazo y el pecho.

Luego del incendio del geriátrico Sagrada Familia que dejó tres muertos y una mujer herida, imputaron esta tarde a sus tres propietarios -un hombre y dos mujeres- y a dos cuidadoras. Durante el allanamiento, descubrieron que no funcionaban los detectores de humo y que el establecimiento no contaba con habilitación provincial.

Así se lo confirmó el fiscal Rodolfo Moure a 0223, quien indicó que en total "son cinco imputados" y comentó que en el operativo encontraron diferentes irregularidades, siendo una de las más importantes que el espacio no había sido habilitado por la provincia de Buenos Aires para funcionar.

Además, detectaron que no contaba con suficientes detectores de humo y que los que se encontraban cercanos a la zona donde se desataron las llamas tampoco funcionaban.

Por otro lado, Moure indicó que ahora "restan realizar todas las pericias del material que se recolectó hoy", y puntualmente una "sobre los detectores de humo y así, determinar por qué no funcionaban".

Corroboraron que el geriátrico no contaba con habilitación provincial.

"En base a esa información, vamos a tener un panorama más completo, pero por lo pronto hay cinco personas imputadas y después veremos si tienen alguna responsabilidad o no con este hecho", sostuvo.

En el allanamiento del geriátrico ubicado en Jujuy al 1100, secuestraron documentación con respecto a su funcionamiento y corrobaron que el lugar no estaba habilitado para alojar adultos mayores, que no presentaba las medidas de seguridad e higiene necesarias y la falta de enfermero en turno noche. Del mismo modo, en colaboración con el cuartel de Bomberos Centro, ratificaron la falta de seguridad y habilitación.

A partir de las irregularidades detalladas, fueron imputados los propietarios, dos mujeres de 40 y 42 años y un hombre de 38, y dos cuidadoras, por los delitos de "homicidio culposo", "lesiones culposas" e "incendio culposo" .

El trágico incendio del geriátrico Sagrada Familia

El trágico hecho ocurrió en el establecimiento Sagrada Familia, comenzó en la habitación 12 ubicada en el primer piso y rápidamente se propagó a otros dos cuartos. Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, sofocaron el foco ígneo y hallaron tres mujeres sin vida en el lugar, dos de 95 años y una de 80. Una mujer más se encuentra herida y es asistida con respirador y tiene un brazo y el pecho afectados con quemaduras.

Tampoco funcionaban los detectores de humo, que no eran suficientes para la totalidad del espacio.

Asimismo, producto de la intoxicación por el humo inhalado durante el rescate de residentes y empleados del lugar, doce policías fueron trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad.