Alerta amarilla por tormentas esta noche en Mar del Plata

El Servicio Metereológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que afecta al partido de General Pueyrredón. Según la entidad, se esperan lluvias fuertes con actividad eléctrica durante esta noche y en la madrugada del jueves.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", indicaron desde el SMN.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", agregaron en la entidad y recomendaron: