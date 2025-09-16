Con el VAR como aliado, Racing golpeó en Liniers

En un partido que fue parejo y tuvo una leve superioridad Vélez en el primer tempo, Racing aprovechó la superioridad numérica en el complemento para marcar un gol y llevarse la victoria a Avellaneda por 1 a 0, que lo deja muy bien parado en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. "Maravilla" Martínez, cuándo no, mostró su oportunismo para anotar el único tanto del encuentro. El anulado al "Fortín", será motivo de polémica.

El local salió mejor y se intentó llevar por delante a Racing, pero más allá de inquietar, le costó acertar en los últimos metros para darle más peligro a sus ataques. Cómodo, la "academia" mantuvo la tranquilidad y tuvo oficio para jugarlo, sabiendo que la revancha es en su casa. Sin embargo, a cuatro minutos del final de la primera etapa, una jugada cambió el rumbo del partido. Magallán, amonestado por un cruce con Martínez, controló mal y terminó golpeando a Nardoni, lo que le valió la segunda amarilla y la expulsión.

Barros Schellotto tuvo que cambiar para el complemento, pero volvió a tener falta de profundidad. Encima, en uno de los ocos ataques a fondo de Racing, Mura intentó patear al arco y le salió un buscapié que encontró el olfato de "Maravilla" para meter el pie y sellar el 1 a 0. Un ratito más tarde, tras un córner, Quiroz capturó un rebote y definió al primer palo para desatar el festejo de todo el Amalfitani. Sin embargo, el VAR, en una acción polémica y sin una cámara que mostrara claramente, indicó que la pelota se había ido en la parábola del tiro de esquina y anuló la acción.

El encuentro se calentó y la roja a Nardoni parecía emparejar todo. Pero otra vez el VAR lo "salvó" a Sampaio, que vio que no había sido de la gravedad que parecía la infracción y anuló la roja para que Racing terminara con once y tenga todos a disposición para la revancha de la semana próxima en Avellaneda.



