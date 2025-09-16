Abusó de su nieta y lo condenaron tras un juicio abreviado: no podrá acercarse a menos de 500 metros de la familia

Un hombre de 67 años acusado de abusar a su nieta en dos oportunidades cuando tenía 11 años, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Durante tres años y para el mantenimiento de la modalidad suspensiva, Rubén Darío Sánchez debe fijar domicilio dentro de la provincia de Buenos Aires, no mudarlo sin conocimiento del organismo de control, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de contactar a la víctima o sus progenitores por cualquier medio, por sí o por interpósita persona y prohibición de acercamiento con los mismos a quinientos metros de distancia.

Además de estas reglas de conducta y en virtud de hallar a Sánchez autor jurídicamente responsable del delito de abuso sexual agravado por el vínculo de ascendiente en relación a la víctima y por ser cometido en perjuicio de una menor de 18 años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la víctima, el Juez Alexis Simaz dispuso que se comunique la misma al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

Cuando la sentencia quede firme se deberá obtener perfil genético del condenado Sánchez y disponer su remisión –dentro de los cinco días hábiles de recibido- al Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

La participación criminal del imputado

En la sentencia que fue notificada a la fiscal Romina Díaz, a la defensa del imputado a cargo de Héctor Gentili y a los abogados Manuela Zannato y Martín Bernat como representantes del particular damnificado, se dio por probado la participación criminal del condenado a partir de la denuncia de la madre, de la declaración prestada en abril de 2022 por la víctima en Cámara Gesell y la declaración de una tía incorporada al expediente.

La víctima contó que los hechos ocurrieron en la casa de sus abuelos cuando había ido de visita y ella estaba con un primo mirando televisión. Contó que el hombre la empezó a tocar por todo el cuerpo, “arriba y abajo”, y que otra vez lo hizo sacándole las calzas.

En ese momento no pudo contar lo sucedido y les dijo a los profesionales que pensaba que era su culpa lo que había pasado, tenía miedo que la retaran y cómo su papá trabajaba con el abuelo “no quería que perdiera el trabajo”. Sin embargo, un día no podía dormirse, pensaba qué no decirlo era el motivo y que se lo contó a la madre que rápidamente hizo la denuncia.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque valoró como atenuante el buen concepto que se presumen del causante ante la ausencia del informe respectivo.