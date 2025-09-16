Un disparo con una “nueve” por la espalda: detalles de la autopsia al joven asesinado en un centro de jubilados

Más allá de las dificultades iniciales por la falta de testigos presenciales y cámaras de seguridad en la zona, la investigación por el crimen de Rodrigo Fabián Strada en el predio de un centro de jubilados ya tiene una certeza: al joven de 25 años lo mató un balazo que recibió por la espalda que se hizo con una pistola calibre nueve milímetros.

Las fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el disparo tuvo un sentido de atrás hacia adelante y de abajo para arriba con una entrada por la zona lumbar y salida por zona escapular. “La causa de muerte es la herida de arma de fuego en el tórax que provocó el hemoneurotórax del lado derecho”, indicaron.

Lugar de los hechos.

Con esa certeza, la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo que dejó a cargo de la comisaría decimoquinta la realización de las primeras actuaciones, busca establecer las circunstancias en las que Strada llegó al patio trasero del Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos”, ubicada en Urquía y Kraglievich.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 contó que los vecinos referenciaron haber escuchado varios disparos de arma de fuego, pero que esos testimonios deben ratificarse en las declaraciones.

“Es una zona muy oscura, lo que genera dificultadas para ver a una persona fallecida y muchos más en la parte posterior. Supuestamente hubo un intento de robo porque se hallaron elementos preparados en una bolsa y se detectaron faltantes”, señaló. Russo explicó que las cámaras que se pudieron detectar en la zona no tienen la posibilidad de grabación, por lo que es un material que no puede ser recuperado y examinado.

Personal de la DDI trabajó en el lugar.

Tal como adelantó este medio, Strada registraba causas previas por lesiones y robo. Había sido condenado en una causa a cargo del fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo tras una pelea en la zona de Alto Camet en el que lastimaron a otro joven tras una fiesta.

El de Streada es el vigésimo tercer homicidio doloso del año en la ciudad, el primero en el mes de septiembre.