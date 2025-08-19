De manera agónica Racing logró la clasificación a cuartos de final

El equipo de Gustavo Costas consiguió dar vuelta la serie y se metió entre los mejores ocho equipos de Sudamérica.

El Racing de Gustavo Costas le ganó 3-1 a Peñarol sobre el final del partido y consiguió llevarse la serie por 3-2 en el global para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La primera chance del partido fue de Agustín Almendra que a los cuatro minutos recibió a pocos metros del área grande y sacó un remate bajo y cruzado, que se fue cerca del poste derecho del arquero Brayan Cortés.

Dos minutos más tarde, tras un tiro libre desde el costado izquierdo del área, el recientemente incorporado defensor Marcos Rojo ganó de cabeza y remató cruzado, con un tiro que fue bajado por el extremo Santiago Solari y empujado al gol por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, con un tanto puso el 1-0 en el encuentro e igualó la serie 1-1.

La respuesta del "Carbonero" llegó a los 13 minutos cuando el delantero Maximiliano Silvera quedó mano a mano en el costado derecho del área, para luego sacar un remate fuerte, rasante y cruzado, que fue desviado por el arquero Gabriel Arias al córner.

En la siguiente jugada, un córner desde el costado derecho llegó al borde del área y permitió un cabezazo imperial del defensor Nahuel Herrera, que remató al poste izquierdo de Arias y puso el 1-1 y nuevamente la ventaja en la serie para el equipo uruguayo.

A la media hora de encuentro “Maravilla” Martínez quedó mano a mano con Cortés tras un buen pase filtrado del extremo Santiago Solari, avanzó por el costado derecho y buscó abrir el pie izquierdo, aunque su disparo se fue a las manos del guardameta chileno.

A los 33 minutos, el local se puso nuevamente arriba en el marcador con un lindo gol de cabeza de Marcos Rojo para el 2-1, pero el tanto fue invalidado por un empujón del defensor, previo al frentazo goleador.

Ya en la segunda parte a los 50 minutos, un desborde por izquierda del lateral Gabriel Rojas llegó al primer palo, para el frentazo desviado del delantero Adrián Balboa.

La primera llegada del equipo de Aguirre en la segunda parte fue a los 66 minutos luego de un buen pase de Eric Remedi a Javier Cabrera avanzó por el costado derecho y quedó mano a mano con Arias, pero tardó en definir y Rojo alcanzó a cerrar.

Un minuto más tarde llegó otro pase filtrado de Remedi dejó mano a mano, esta vez, Ignacio Sosa, cuyo remate salió bajo y a las manos de Arias.

El encuentro se volvió muy frenetico en los últimos diez minutos y llegó el momento en el que Maravilla Martínez fue derribado dentro del área por el defensor Emanuel Gularte. En la jugada siguiente el mismo 9 aprovechó el penal y sacó un remate potente al ángulo derecho del arquero Brayan Cortés, para el 2-1 e igualó el global 2-2.

Sobre el final a los 44, Javier Cabrera hizo una jugada individual sensacional sobre el costado derecho, deshaciéndose de dos rivales, pero su remate se fue apenas desviado por el poste izquierdo de Arias.

En la jugada siguiente Gastón Martirena metió un centro buscapié muy potente al segundo palo, que “Maravilla” quiso desviar al gol pero no pudo, por centímetros.

Un minuto más tarde llegó de un centro desde la derecha, Ignacio Sosa tuvo un cabezazo en el área chica, pero no pudo imprimirle fuerza ni dirección al remate, que fue a las manos de Arias.

Y la última jugada del partido fue la que le terminó dando el triunfo y la clasificación a Racing. A los 94, Martirena fabricó una infracción sobre el sector derecho y la terminó cobrando de gran manera al segundo palo y allí apareció Franco Pardo que de cabeza marcó el 3-1 para darle el acceso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con este resultado Racing se medirá ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto que más temprano le ganó 2-0 a Fortaleza y aseguró su lugar entre los ocho mejores. La serie se disputará el 16 y 25 de septiembre y definirá cuál de los dos equipos argentinos se mete en semifinales.