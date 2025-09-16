​​​​​​​Tremendo video: robaron una camioneta, chocaron de frente contra un patrullero y se entregaron tras un tiroteo

Tres delincuentes robaron una camioneta y durante su fuga se enfrentaron a tiros con la Policía en la localidad de Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El feroz tiroteo se produjo durante la tarde del último lunes en el cruce entre las calles Leña y Giachino, luego de una intensa persecución.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los ladrones se robaron una camioneta EcoSport. La imagen muestra el momento en que uno de los agresores interceptó al conductor, le mostró el arma y lo bajó del rodado.

Los delincuentes escaparon a toda velocidad, pero a las pocas cuadras chocaron contra un patrullero de la policía local que los perseguía.

Los dos ladrones que iban en la parte de atrás, abrieron las puertas y se escaparon a pie. Durante la fuga, comenzaron a disparar a quemarropas.

“Escuché muchos tiros, más de cinco o seis. Vi pasar corriendo a uno de los delincuentes", relató una comerciante que presenció el tiroteo.

El conductor de la EcoSport se quedó en el auto mientras sus cómplices le disparaban a la policía. Luego de unos minutos fue detenido.

Uno de los dos delincuentes que intentó escapar fue detenido a unas pocas cuadras. Una cámara de seguridad captó el momento en que los policías lo interceptaron y lo detuvieron. Unas cuadras antes había tirado el arma en la calle para descartarla.

El restante de los tres ladrones que llevaron adelante el robo continúa prófugo. La policía busca analizar las cámaras de seguridad para poder identificarlo y avanzar en su detención.