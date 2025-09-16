Robaron un auto, subieron fotos a Instagram y lo abandonaron

El auto que el martes a la mañana varios jóvenes le robaron a una conductora de Uber apareció abandonado horas más tarde en el barrio Florentino Ameghino y se intenta identificar a los autores que subieron fotos y videos a la red Instagram cuando estaban en posesión del rodado.

Sacaron fotos antes de abandonarlo.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, los sujetos sorprendieron a la víctima en inmediaciones de calle 222 y Necochea y le sustrajeron el Fiat Siena “Fue cerca de las seis y media de la mañana y dijo que eran varias personas las que le sustrajeron el rodado”, dijeron las fuentes consultadas.

A partir de la denuncia realizada, intervino personal de la comisaría duodécima que halló el auto abandonado y sin ocupantes en la zona de 25 de Mayo y calle 248. Por los datos que dieron algunos vecinos, los autores serían unos jóvenes que subieron algunas historias a la red Instagram mientras tenían el auto bajo su custodia.

El vehículo apareció horas después.

“Ya vimos en algunos perfiles que suben fotos en motos o en auto exhibiendo armas y dinero en efectivo”, agregaron.