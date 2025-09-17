Fue de visita a la cárcel y lo descubrieron con "bombuchas" de marihuana y envoltorios de cocaína

Un hombre de 52 años que fue de visita al complejo penitenciario de Batán fue aprehendido este miércoles después de que intentara ingresar "bombuchas" de marihuana y envoltorios de cocaína.

Fue en el marco de la orden de servicio habitual que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense descubrió durante la requisa que el hombre intentó ingresar 12 envoltorios de goma que en total contenían 9 gramos de cannabis sativa y otros 20 envoltorios de nylon que contenían 6 gramos de cocaína.

Tras los test de rigor que confirmó que eran estupefacientes los elementos hallados, se labraron actuaciones por el delito de tenencia simple de estupefacientes. La causa fue remitida a la fiscalía temática.