Interceptan motocicleta con pedido de búsqueda activo y aprehenden a su conductor
El procedimiento se llevó a cabo en Santa Elena, donde personal policial interceptó un rodado sin dominio que registraba pedido de búsqueda activo emitido en Quilmes.
Un hombre de 28 años fue aprehendido en la localidad marchiquitense de Santa Elena, luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta que presentaba pedido de secuestro activo por parte de la justicia del partido bonaerense de Quilmes.
El hecho se registró este 25 de marzo en la intersección de Hernandarias y Juan de Garay, donde personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de Mar Chiquita, junto a efectivos de la zona, realizaba tareas de control.
Durante el operativo, los agentes identificaron una motocicleta marca Honda de color rojo que circulaba sin dominio colocado. Al verificar los datos a través del sistema de emergencias 911, constataron que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo solicitado por la UFI N°17 del departamento judicial de Quilmes.
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y a la incautación del rodado, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento.
Intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Leandro De la Canale, quien avaló el accionar policial y dispuso la notificación de la formación de la causa al imputado, así como la certificación de domicilio y su posterior libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.
