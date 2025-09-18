SUPLEMENTOS
Hizo “willy” y otras maniobras con la moto, lo identificaron por las cámaras, le incautaron el rodado y lo imputaron

Un joven quedó citado a indagatoria luego de realizar varias maniobras peligrosas en la vía pública y quedar grabado por las cámaras de monitoreo.

Las maniobras peligrosas en motos son muy habituales en las calles argentinas.

18 de Septiembre de 2025 20:29

Por Redacción 0223

Un joven fue citado a indagatoria en la localidad de Chascomús tras una investigación realizada con imágenes de cámaras del centro de monitoreo local que lo registraron haciendo varias maniobras peligrosas en las calles de la ciudad.

La fiscalía descentralizada en ese distrito, a cargo de Jonathan Robert (UFID N°10), inició la causa a partir de una denuncia del director de prevención del delito y las violencias del área comunal de seguridad.

En primer lugar, se registró al joven en la intersección de Belgrano y Remedios de Escalada efectuando destrezas en motocicleta, conocidas como “willy”.

Después de eso, la misma persona fue vista repitiendo la misma conducta en la calle Libres del Sur, para luego darse a la fuga al advertir la presencia de la patrulla de prevención municipal que, en coordinación con el centro de monitoreo, intervino en el hecho.

En consecuencia las maniobras fueron registradas por las cámaras de seguridad y analizadas por el laboratorio de imágenes del municipio, constituyéndose en elementos probatorios para el avance de la investigación.

En ese marco, se dispuso el allanamiento del domicilio del imputado, donde fue incautada una motocicleta marca Honda 150 cc identificada en las imágenes.

