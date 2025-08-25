Tremendo video: un joven murió tras un choque en cadena en una carrera de motos

Un joven piloto murió luego de un brutal choque en una carrera de motos durante el fin de semana en Santiago del Estero. El dramático episodio ocurrió en el marco de una competencia en el óvalo del Club Mitre de Colonia Dora: la secuencia quedó registrada por un espectador que capturó el momento exacto del impacto. En el video, que dura apenas unos segundos, se puede observar como uno de los competidores perdió el control de su vehículo en plena curva y embistió a otro corredor.

Por lo pronto, la situación provocó un choque en cadena que involucró a varios de los motociclistas que iban detrás. En ese contexto, los pilotos fueron cayendo e inclusive uno de ellos voló por el aire. Al instante, quienes estaban presentes se acercaron para asistir a los heridos. Lucas Subirats, un joven jujeño de 26 años, fue trasladado de urgencia con traumatismos graves al Hospital Colonia Dora y posteriormente derivado al Hospital Zonal de Añatuya.

Sin embargo, pese a que los profesionales de la salud le practicaron una serie de maniobras de reanimación, perdió la vida a las pocas horas. La Fiscalía local, junto con personal policial, trabajan en la investigación para establecer las causas del accidente y las eventuales responsabilidades. En la colisión, al menos cinco pilotos terminaron involucrados y con lesiones de distinta consideración.

Todos ellos fueron dados de alta en el transcurso del domingo y el último permanecía internado hasta ayer por la noche. Desde la Municipalidad de Perico, localidad a la que pertenecía el joven fallecido, expresaron su pesar y acompañamiento a la familia: “Hasta siempre, Lucas Subirats. Su partida deja un gran vacío, pero también el recuerdo de su entusiasmo y amor por lo que hacía”, expresaron en un comunicado oficial.