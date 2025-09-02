Preocupación en Boca: qué le pasó a Miguel Russo

En las primeras horas de la mañana surgió la noticia de que el entrenador del "Xeneize" tuvo que visitar la clinica Fleni de Belgrano.

La jornada en Boca Juniors comenzó con rumores que rápidamente generaron preocupación en los hinchas. Miguel Ángel Russo, actual entrenador del equipo, fue visto en la clínica Fleni de Belgrano, lo que despertó especulaciones sobre una posible internación. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que se trató de simples controles médicos de rutina, vinculados a la enfermedad que el DT viene atravesando desde hace años.

El histórico técnico, campeón con Boca en el pasado y referente del fútbol argentino, se sometió a estos estudios como parte del seguimiento regular que los médicos recomiendan. Lejos de una situación de urgencia, el paso por la clínica estuvo programado y Russo regresó a su casa sin complicaciones, llevando tranquilidad tanto al plantel como a los fanáticos.

Aunque por otro lado también informaron que el DT del "Xeneize" estaría padeciendo un cuadro de infencción urinaria y esto también habría obligado a que tenga que trasladarse al establecimiento medico.

Desde el club de la Ribera no hubo un comunicado oficial, pero la información fue confirmada por medios especializados que resaltaron que Russo no está internado. En un momento clave del Torneo Clausura, su presencia en el banco de suplentes no corre riesgo, y el cuerpo técnico trabaja con normalidad de cara a los próximos compromisos.

Cabe recordar que tras la victoria de Boca el domingo en el José María Minella, el cuerpo técnico le dio días libres al plantel y que volveran al trabajo este miércoles en el predio que tiene el club en Ezeiza.