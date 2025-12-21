Se fue mal de Boca y ahora quiere llevarse a un compatriota suyo: el jugador que podría abandonar el Xeneize en enero

Un ex jugador del "Xeneize" que disputó más de 60 encuentros en la institución, llamó a un compratiota suyo para que abandone el club de la Ribera y vuelva a su país.

El presente de Boca Juniors no solo se analiza dentro de la cancha, sino también en un mercado de pases que promete movimientos fuertes. Uno de los nombres que aparece en el radar es el de Luis Advíncula, quien atraviesa un 2025 muy lejos de lo esperado. El lateral derecho fue perdiendo crédito con los hinchas, bajó su nivel y terminó cediendo su lugar ante la aparición de Juan Barinaga.

La situación deportiva del peruano despertó el interés de varios clubes, tanto del exterior como del fútbol sudamericano. Entre ellos aparece Alianza Lima, uno de los equipos más importantes de Perú, que sigue de cerca su situación contractual. Advíncula tiene vínculo con Boca hasta fines de 2026 y, en principio, su idea es cumplirlo, ya que se siente cómodo en el club y en el país.

Sin embargo, ese escenario podría modificarse si aparece una propuesta que satisfaga sus expectativas económicas y deportivas. En Boca saben que el panorama no es sencillo y que una salida solo se daría mediante una negociación compleja, teniendo en cuenta el contrato vigente y el rol que aún puede cumplir dentro del plantel profesional.

En las últimas horas, quien encendió la polémica fue Carlos Zambrano. El defensor, que pasó por Boca entre 2020 y 2023 y hoy milita en Alianza Lima, confirmó públicamente que habló con Advíncula para convencerlo de dejar el Xeneize y sumarse al club peruano. La revelación no tardó en generar repercusión entre los hinchas.

En diálogo con Latina Deportes, Zambrano fue claro: “El interés del club está. Ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil. Aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendría que haber muchas negociaciones de por medio. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo”. Además, reconoció el contacto directo: “He hablado con él, ojalá se pueda concretar eso”.

Zambrano dejó una huella importante en Boca: disputó 62 partidos, convirtió dos goles —uno de ellos en el Superclásico de la Liga Profesional 2021 ante River— y ganó cinco títulos. Aunque su salida se dio con polémica luego de la pelea que tuvo en el vestuario con Benedetto. Hoy, desde afuera, intenta seducir a Advíncula, mientras en el Mundo Boca observan atentos un posible desenlace que podría marcar uno de los movimientos más comentados del mercado.