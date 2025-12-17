Boca acelera por su primer refuerzo: quién es Marino Hinestroza

Hace tiempo que en Boca interesa Marino Hinestroza, un delantero colombiano de 23 años que juega como extremo y puede ofrecerle variantes al elenco de Claudio Úbeda. Una vez que terminó la participación del Xeneize en el Torneo Clausura, la dirigencia ya posó los ojos en el mercado de pases y el primer apuntado fue Hinestroza.

Atlético Nacional, dueño del pase del futbolista de 23 años, pretendía inicialmente unos 10 millones de dólares por Marino Hinestroza, pero en Boca consideraron un número muy elevado, por lo que comenzaron las negociaciones y todo indica que llegarán a buen puerto.

La dirigencia de Boca negocia con la de Atlético Nacional para que el pase se concrete. Todo indica que por una suma cercana a los 7 millones de dólares, el pase se va a terminar concretando. La dirigencia del Xeneize pretende que se paguen 5 millones de dólares en una cuota inicial y los dos millones restantes que sean por objetivos fácilmente cumplibles.

Resta conocer la respuesta final de Atlético Nacional de Medellín, pero en Boca hay optimismo y Claudio Úbeda tendrá a su primer refuerzo antes del inicio de la pretemporada. Cabe destacar que el Xeneize tiene varios certámenes de relevancia por delante y que necesita armar un plantel equilibrado y con buenas alternativas y pareciera ser que Hinestroza será una de ellas.

El atacante colombiano de 23 años regresó a Atlético Nacional a comienzos de 2025 y fue una de las figuras del conjunto paisa. En total Hinestroza lleva jugados 55 partidos en el año en los que marcó 7 goles, brindó 11 asistencias, recibió 5 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Por otro lado, la dirigencia con Juan Román Riquelme a la cabeza comienzan a analizar la situación de otros jugadores como: Paulo Dybala, Alexis Cuello, Jhohan Romaña, Santiago Ascacibar, Giovani Lo Celso y otros tantos que sonaron en los últimos días.