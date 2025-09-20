Franco Colapinto sorprendió en Bakú: P15 en la FP3 del GP de Azerbaiyán con gran ritmo

El argentino mostró buenas sensaciones en esta última práctica libre en la previa de la clasificación de las 9 de la mañana.

Franco Colapinto sigue dando pasos firmes en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Este sábado, en la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto de Alpine logró ubicarse en la 15° posición con un tiempo de 1:42.789, mostrando una notable mejoría respecto al viernes. El más veloz fue Lando Norris con su McLaren, que una vez más se consolidó como el gran rival a batir.

Colapinto, que el viernes había finalizado en el último puesto durante la segunda práctica, se repuso con una sólida sesión en Bakú. El argentino trabajó primero con neumáticos duros y tanque cargado para simular ritmo de carrera, y en ese tramo logró girar con constancia, demostrando un rendimiento confiable en condiciones exigentes.

La gran sorpresa llegó sobre el final de la FP3, cuando el de Pilar colocó neumáticos blandos y realizó vueltas rápidas de clasificación. Allí registró su mejor crono, quedando a solo 1.5 segundos de Norris y superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly, por medio segundo. El francés culminó 19°, confirmando que el Alpine está lejos de los mejores, pero que el argentino está aprovechando cada oportunidad para destacarse.

En los puestos de arriba, el dominio volvió a quedar en manos de Norris, que superó por apenas 222 milésimas a Max Verstappen. Detrás se ubicaron Oscar Piastri con el otro McLaren y Lewis Hamilton, quien comienza a adaptarse a su Ferrari con resultados prometedores.

La acción continuará este sábado desde las 9:00 (hora de Argentina) con la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo a las 8:00. El joven nacido en Pilar buscará romper la mala racha de resultados y sumar por primera vez en la temporada en el lugar donde sumó puntos por primera vez en su carrera (el año pasado con Williams).