Muerte y tristeza en ruta 11: un hombre perdió la vida tras un choque frontal

Así quedaron los vehículos siniestrados en ruta 11 este viernes en la mañana en cercanías de Punta Médanos.

Jornada triste este viernes en la costa atlántica bonaerense a partir del deceso de un médico de Pinamar que perdió la vida tras chocar de forma frontal en ruta 11. Según precisaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, la víctima fue identificada como Lucio Reinaldo Sanabria, de 57 años.

El choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 376, en horas de la mañana sobre el sector sur del partido de La Costa en cercanías de la zona de Punta Médanos.

La colisión estuvo protagonizada por una camioneta marca Ford modelo F-100 en la que se trasladaban dos personas, el conductor de 28 años oriundo de Santa Teresita que sufrió la fractura de su clavícula, y un acompañante que no padeció heridas visibles de consideración.

La camioneta en la que se trasladaban dos personas.

El otro rodado en el que se movilizaba la víctima fatal es un auto marca Fiat modelo Cronos, donde el médico quedó inicialmente atrapado.

Los bomberos de la localidad de Mar de Ajó que intervinieron en el lugar rescataron a Sanabria con traumatismos varios. El profesional fue derivado para su atención y horas después de confirmó su deceso.

El auto del médico de Pinamar tras el choque frontal.

La investigación para dilucidar cuáles fueron las circunstancias de la colisión frontal quedó a cargo de la UFID N° 11 de Mar del Tuyú bajo el mando de Pablo Gamaleri.

De acuerdo a lo precisado por la policía vial, el siniestro aconteció en una zona recta de la ruta cuando la calzada se hallaba mojada. Las autoridades estiman que el choque frontal se produjo por un intento de sobrepaso.