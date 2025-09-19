No de nuevo decía: Briatore volvió a poner en duda la continuidad de Colapinto
El director ejecutivo de Alpine no confirma al argentino para la próxima temporada y dio a conocer contra quién compite para quedarse con la segunda butaca.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La escudería Alpine ya confirmó al francés Pierre Gasly como su primer piloto para la temporada 2026 de Fórmula 1. Le resta definir al segundo, cuyo lugar no está asegurado aún y tiene a Franco Colapinto en plena competencia con el estonio Paul Aron. El director ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, habló sobre esta situación en una nota concedida a The Race: “Es entre Franco y Paul”.
De esta manera, Briatore despejó rumores sobre Liam Lawson o Yuki Tsunoda como potenciales candidatos para acompañar a Gasly el próximo año. "Mi único interés es intentar fichar al mejor piloto disponible para el equipo y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple. Necesito una o dos carreras más para ver qué pasa, pero sinceramente hoy no sé (cuál de los dos)”, agregó.
Para Briatore “no hay nadie disponible” en la parrilla actual de la Fórmula 1 para ser segundo piloto y que “nadie destaca lo suficiente” en la F2.
Temas
Lo más
leído