River puso a un juvenil contra las cuerdas: firma la renovación o no va al Mundial

Subiabre entre la espada y la pared. No está de acuerdo con las condiciones de la renovación, pero si no firma se pierde el Mundial.

Diego Placente oficializó la lista de 23 jugadores convocados para la Selección Argentina de Fútbol, que disputará el Mundial Sub-20 en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre. Entre los elegidos aparece el chubutense Ian Subiabre, joven talento de River.

Sin embargo, la alegría de la convocatoria se vio opacada por la decisión del club de Núñez. River le comunicó al jugador que no lo cederá al torneo si antes no firma la renovación de su contrato, en una medida que ya generó repercusiones.

Según pudo averiguar DEPORTV, Ian Subiabre fue convocado al Mundial Sub 20 de Chile y River le avisó al futbolista, oriundo de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, que no será cedido en caso de no firmar su contrato. Incluso, desde la AFA apoyan la decisión “Millonaria” y admitieron que hasta podría quedar sin participar de la cita mundialista trasandina, sino hay una solución con la firma de la renovación del contrato.

Por otro lado, ya hubo llamados entre las partes y hasta la dirigencia de la AFA, tomará intervención activa para destrabar la situación. La dirigencia millonaria busca extender el vínculo del futbolista, que vence en diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión elevada a 100 millones de euros. El entorno del jugador, en cambio, resiste esa cifra y pretende mejorar el salario.

