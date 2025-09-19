Doble alerta por tormenta y viento: el tiempo para este sábado en Mar del Plata

Después de un viernes fresco y gris en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció un alerta naranja por tormenta y otro amarillo por vientos.

El sábado comenzará con neblinas y una temperatura de alrededor de 11 grados durante la madrugada. El viento soplará desde el este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas y la temperatura disminuirá a 10 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y aumentará su intensidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la tarde y noche llegará el alerta naranja por tormenta y el amarillo por vientos. Según indicó el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, la zona se verá afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.