Brutal crimen: le pegaron una trompada a la salida del boliche, se golpeó la cabeza y murió al instante

La ciudad San Miguel de Tucumán se vio sacudida por un trágico suceso: en las cercanías de la plazoleta Mitre, un conflicto nocturno tuvo un desenlace fatal, cobrándose la vida de un joven de 20 años. La víctima, identificada como Federico Toledo, falleció tras recibir un único y contundente golpe. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió pasadas las 6.30 de la mañana.

El sujeto salía de un boliche con sus amigos cuando se encontraron con otros dos jóvenes en una parada de colectivos. Lo que comenzó como un intercambio de palabras escaló rápidamente a la violencia. Durante la trifulca, uno de los agresores golpeó a un amigo de Toledo, fracturándole la nariz. Acto seguido, se dirigió hacia Federico y le pegó una trompada en la cara.

La fuerza del impacto provocó que el chico cayera de inmediato al suelo, chocando la cabeza contra un banco de la parada: el impacto fue fatal y le provocó la muerte instantánea. Posteriormente, el agresor huyó en motocicleta, pero fue rápidamente identificado y capturado por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la escena.

Se trata de un muchacho de 22 años, quien ahora se encuentra bajo custodia. La Fiscalía, que ya recabó el testimonio de cinco testigos, revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer completamente lo sucedido. Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia del cuerpo del fallecido y que la audiencia de imputación del sospechoso tenga lugar mañana.