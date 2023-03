Acusó a su vecina de coquetear con su esposo y la atacó a trompadas y cuchillazos

Una mujer se metió por la fuerza a la casa de su vecina y la acusó de coquetear con su marido. Pero el problema no fueron los gritos y las amenazas, sino lo que hizo después: la atacó a golpes, la arrastró por el suelo y le dio varios cuchillazos. la víctima terminó internada por las heridas sufridas y cuando salió del hospital relató el calvario que vivió, por culpa de un "chisme" por el que responsabilizó a su cuñada.

El violento episodio ocurrió el viernes en el barrio Niño Jesús de la localidad misionera de San Javier. Agustina, la víctima del ataque, contó que cuando volvió de realizar unos trámites en el centro de la ciudad, pasó a retirar a su hijo de la casa de un vecino y cuando se dirigió hasta su casa detrás de ella apareció la agresora, acompañada por el cuñado de la víctima.

“Ella vino y me pidió que salga, pero le dije que no porque estaba apurada, tenía que terminar de limpiar la casa y cocinar para mi marido que llegaba del trabajo”. Ahí entró, me dijo ‘ahora vas a escuchar, trola’, me agarró del pelo y me tiró de boca al piso”, relató Agustina.

La mujer, según publicó Alem News, dijo que la atacante la arrastró hasta un terreno y empezó a golpearla. Allí la amenazó con matar a su hijo mientras que con un cuchillo la hirió en varias partes de su cuerpo. "Te voy a dar a donde más te duele, te voy a sacar a tu único hijo”, le gritó. “Ahí fue que empezó a cortarme, el cuello, los ojos, las orejas y por todos lados y me dio golpes por todos lados”, contó la víctima. Pese a sus gritos de auxilio, la agresora continuó pegándole. “Ahí me hice pasar por muerta, me quedé sin respirar para ver si ella me soltaba, pero ella seguía golpeándome”, agregó.

Por los gritos de Agustina, una vecina llamo al 911 y como no la atendían, se comunicó con el esposo de la mujer golpeada, que llegó cuando la agresora se había ido. Golpeada y con heridas cortantes, la mujer debió ser hospitalizada varios días.

La víctima señaló a su cuñada como quien incitó la agresión con el chisme, porque no tiene un buen vínculo con ella y se llevan mal. “Ella estaba en la casa de mi cuñada, que me tiene bronca, y seguro fue ahí cuando le hizo el chisme de que estaba hablando de ella” añadió.

Agustina dijo que su vecina es violenta y que ya tuvo otros episodios similares con esa vecina, a la que acusó de consumir drogas: "No puedo mandar a mi hijo a la escuela ni podemos salir por las amenazas que nos hace".

La mujer realizó la denuncia, pero, a pesar de ello, la agresora continúa en libertad.