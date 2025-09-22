Brutal: hallaron muerto a un empresario dentro de su camioneta con un balazo en la espalda

Un empresario sanjuanino de 59 años, que fue identificado como Sergio Mariano Nacento, fue asesinado de un disparo en la madrugada del sábado en El Borbollón, dentro de la localidad mendocina de Las Heras, cuando se encontraba dentro de su camioneta. La fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo confirmó la detención de un sospechoso de 32 años, conocido como “Mati”, que quedó a disposición de la Justicia.

El fallecido, oriundo de la ciudad sanjuanina de Pocito, había llegado a Mendoza el viernes por la noche y fue encontrado muerto dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, que terminó en una acequia de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. Por lo pronto, tenía un disparo calibre 9 mm en el costado izquierdo, y los peritos recuperaron el proyectil dentro del vehículo.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la primera hipótesis apunta a un intento de robo. Según esa versión, un delincuente habría disparado contra la camioneta en movimiento cuando la víctima circulaba por la zona para visitar a su hijastro. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo con todas sus pertenencias intactas generó dudas sobre esta línea de investigación. Otra posibilidad surge de los testimonios recogidos y las pericias en la escena, como un posible ajuste de cuentas y hasta una disputa personal.

Por ello, se sospecha que la víctima pudo haber sido citada en ese punto de Las Heras y que, al intentar escapar en su camioneta, fue alcanzada por el disparo efectuado desde afuera. En las inmediaciones de El Borbollón se encuentra el asentamiento Santo Tomás de Aquino, de donde sería oriundo el presunto atacante. La presencia del sanjuanino en este distrito todavía genera interrogantes: se mencionó que Nacenta mantenía un vínculo con un hijastro que reside en la zona donde finalmente fue asesinado.