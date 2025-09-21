Clausuraron un consultorio odontológico trucho: secuestraron medicamentos vencidos

La Policía de la Ciudad clausuró un consultorio médico y odontológico clandestino en el Barrio 31, donde secuestró más de 300 cajas de medicamentos —101 de ellas vencidas—, sellos médicos, fichas de pacientes, equipos odontológicos y un aparato de rayos X. Es la tercera clínica ilegal desarticulada en el mismo barrio.

El operativo fue encabezado por la División Investigaciones Especiales en una vivienda de la calle Alpaca al 500, donde se comprobó la atención irregular de pacientes.

Allí se identificó a un médico argentino de 42 años, una odontóloga boliviana de 41 y una recepcionista paraguaya de 31.

Personal del Ministerio de Salud de la Nación confirmó la falta de habilitación del centro, mientras que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) labró un acta contravencional por violación de clausura.

El lugar contaba con tres consultorios equipados, instrumental de esterilización y documentación que acreditaba la actividad. Durante la diligencia, primero fue hallada la recepcionista, pero luego llegaron los dos profesionales, quienes presentaron matrículas digitales.

Secuestraron cientos de cajas de medicamentos, muchos de ellos vencidos. (Foto: Policía de la Ciudad)

La investigación se vincula con allanamientos previos realizados en julio de 2024 y julio de 2025, cuando se clausuraron otros centros ilegales en la zona, incluso uno que atendía heridos de bala.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Tropea y con la Secretaría de la Dra. Marcela López, ordenó el secuestro de todo el material y notificó a los tres imputados por violación de clausura y desobediencia.