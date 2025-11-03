Siniestro: asesinó de un escopetazo a su esposa y después fue encontrado muerto en una chacra

Un nuevo caso de femicidio seguido de suicidio sacudió ayer a la provincia de Misiones: una mujer de 41 años fue asesinada de un disparo en el pecho y, horas después, su pareja de 68 años fue hallado muerto con un tiro en la cabeza en una chacra de Colonia Yacutinga, en la localidad de Gobernador Roca. La Policía acudió al lugar luego de un llamado que alertaba sobre detonaciones en una zona rural.

Al arribar, los efectivos correspondientes a la Comisaría de la Mujer y de la Unidad Regional IX de Jardín América encontraron el cuerpo de Claudia de Lisboa, tendido frente a la vivienda, con una herida de arma de fuego en el pecho. Durante el operativo de búsqueda, a unos 200 metros de la casa, los agentes hallaron sin vida a Omar Rozsinieski, quien presentaba un disparo en la cabeza y tenía una escopeta calibre 28 junto a su cuerpo.

Según las primeras pericias llevadas a cabo en las últimas horas, se presume que esa fue el arma utilizada en ambos hechos. Personal de la División Policía Científica trabajó en el lugar bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno. Si se confirma la principal hipótesis, se trataría de un nuevo femicidio seguido de suicidio.

Así, siempre en base a las cifras oficiales, sería el décimo crimen de esas características en lo que va del año en la jurisdicción norteña, un número que marca el registro más alto desde al menos 2015. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica junto al médico policial, por orden del Juzgado de Instrucción en turno, para determinar la secuencia exacta del asesinato.