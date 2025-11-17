Increíble: salió a colgar ropa en la soga, se electrocutó con un cable y terminó muerto

Un hombre del paraje San Lorenzo Norte, en el departamento Banda, dentro de la provincia de Santiago del Estero, vivió una escena desgarradora al encontrar a su hijo electrocutado mientras colgaba ropa en el patio. El hecho se conoció cerca de las 19.50 de ayer, cuando Estirgidio Hoyos, de 60 años, llamó a la Policía para advertir que el joven parecía estar sin vida. Personal de la Subcomisaría de Estación Simbolar llegó rápidamente al domicilio y allí encontraron a la víctima tendida en el suelo, cubierta con una colcha y sin signos vitales.

El sujeto fue identificado como Emilio Rafael Hoyos, de 20 años, quien había arribado minutos antes a la casa para recibir medicación, ya que se recuperaba de un ACV. Según relató su padre, después de tomar los remedios el chico fue a colgar unas prendas en un alambre ubicado en el patio. Al notar que no regresaba, salió a buscarlo y lo encontró realizando “movimientos extraños”. Cuando intentó ayudarlo, recibió una descarga al tomarlo de la mano.

El padre logró desprenderlo del alambre y el cuerpo del joven cayó desplomado. Las fuerzas de seguridad informaron que, a unos 20 metros del sector donde ocurrió la tragedia, había un cable trenzado en regular estado, que podría haber transferido la corriente hacia el alambre. Los paramédicos que arribaron al lugar constataron que Emilio ya estaba sin vida. La escena fue preservada mientras se iniciaban las primeras diligencias.

Por orden del fiscal de turno Hugo Herrera, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente. En paralelo, peritos de Criminalística realizaron los trabajos técnicos en el lugar para determinar con precisión cómo se produjo la descarga. El caso generó conmoción en la comunidad, que conocía la delicada situación de salud del joven.