Nombre, video y fecha: todo lo que tenes que saber del lanzamiento de Sting y Charly García

Charly García y Sting revelaron "In the City", el tema que pone fin a semanas de rumores y especulaciones. En sus cuentas oficiales de Instagram, ambos músicos publicaron el esperado adelanto, lo que deja a sus seguidores entre la sorpresa y el asombro. La colaboración es real. Ya tiene nombre. Ya tiene fecha de lanzamiento: 9 de octubre.

La canción, que no solo estará disponible en plataformas digitales, sino también en un vinilo simple con el tema en ambos lados, tiene un ADN inequívocamente argentino. “In the City” es una versión de “In the City That Never Sleep”, incluida en el disco Kill Gill de Charly García.

En el video, el músico argentino aparece a bordo de un antiguo taxi Siam Di Tella, ese ícono amarillo y negro que durante años fue sinónimo de las calles porteñas. ¿Qué significa ver a esa leyenda del rock argentino recorriendo nuevamente el centro de la capital, rodeado de cámaras y equipo técnico? ¿Qué busca, o a quién espera ese músico que lo vio todo y perdió tanto en el camino? Mientras tanto, Sting también cruza la ciudad, a bordo de un vehículo, como si ambos estuvieran a punto de encontrarse en algún lugar secreto de la urbe.

La incógnita había comenzado a rodar el 30 de agosto, cuando una multitud reconoció a Charly García a bordo de ese taxi antiguo en pleno centro. Los celulares captaron la escena, las redes sociales hicieron lo suyo y el rumor se esparció como reguero de pólvora. ¿Charly filmando algo? ¿Sting cerca? Nadie tenía certezas, solo imágenes y preguntas.

Los videos muestran al intérprete de “Demoliendo hoteles” cruzando la ciudad, sentado en el asiento trasero del Siam Di Tella, rodeado de cámaras y producción. En una de las grabaciones, Charly responde ante la cámara con su clásico desenfado, sacando la lengua a quien lo filma. Poco después, el video lo muestra siendo asistido para subir a la silla de ruedas que utiliza actualmente, una imagen potente, cargada de significado y dignidad.

Así, el 9 de octubre, Charly García y Sting abrirán las puertas de esa ciudad que nunca duerme, compartiendo escenario, ruta y canción.