"Ni la lluvia los detiene": volvieron a robar en la casa de una locutora de una reconocida radio

El intenso temporal que azotó a Mar del Plata durante el fin de semana no paralizó la actividad delictiva y una vecina del barrio Villa Primera sufrió un robo, en este caso, el segundo en poco más de un mes.

Se trata de Jorgelina Puggioni, locutora de radio Brisas, que el pasado 8 de agosto sufrió el robo de varios electrodomésticos y objetos de valor, en el interior de su casa, ubicada a pocas cuadras de la Escuela “Piloto”. Este sábado fue víctima de un nuevo robo, esta vez de un secarropa.

“Eran como las 7.30 de la tarde noche del sábado y estaba lloviendo de manera torrencial. Empecé a escuchar que ladraba el perro, un caniche y no le di bola. Pero cada vez se puso más intenso y entonces vi que una de las luces del parque se apagó. Me asomé por la persiana de mi habitación y vi a un tipo que estaba caminando en mi parque. Ahí hice sonar la alarma, que no saltó, llamé a la policía y me encerré en la cocina”, relató, aún angustiada.

En el video de la cámara de seguridad se ve el momento en que dos hombres se trepan por las rejas, en medio de una fuerte lluvia y 10 minutos después se van del lugar llevándose un secarropas.

Puggioni sostuvo que el “modus operandi” fue el mismo que sufrió hace unos 40 días. “No estaba paranoica. Había automatizado el portón, había levantado la reja a 2.40 metros, había puesto una alarma. Pero entraron igual a mi casa y el miedo por sentir que se meten en el lugar donde vos tenés que sentirte seguro, es frustrante. Ni la lluvia los detiene”, lamentó.