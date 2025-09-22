Vació una casa, se escondió en un hotel y lo descubrieron cuando activó unos auriculares

Uno de los tres sujetos que en diciembre de 2023 entró a una casa en el barrio Lomas de Stella Maris y horas después fue aprehendido cuando activo unos auriculares robados y lo descubrieron en el hotel donde paraba a cuatro cuadras del lugar fue condenado a tres años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Auto empleado por la banda.

Manuel Dávalos Alfonso, de 22 años, fue detenido horas después del hecho y excarcelado en septiembre de 2024, por lo que el vencimiento de la pena va a operar el 26 de diciembre de 2026. La excarcelación se va a mantener mientras mantenga el domicilio denunciado, comunique al Tribunal cualquier modificación y no tenga contacto con la víctima o se acerque a menos de doscientos metros.

El robo y el escondite

Minutos antes del mediodía del 27 de diciembre de 2023, Dávalos Alfonso y otros cuatro sujetos violentaron el portón del garage de la vivienda ubicada en Gascón al 1000. Tras sustraer varias pertenencias del lugar, escaparon a bordo de un Ford Fiesta dominio AB196BA como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

La inmediata pesquisa policial logró determinar que los sujetos en cuestión volvieron a un hotel céntrico donde se alojaban y allí guardaron las cosas. Entre los elementos sustraídos había unos airpods que fueron activados y permitieron ubicarlos en un hotel de calle Gascón al 1400.

Juez Juan Manuel Sueyro.

La participación de Dávalos se confirmó no solamente por el hallazgo de los auriculares sino también porque quedó claramente registrado por las cámaras de seguridad analizadas.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque se valoró como atenuante la ausencia de antecedentes y el buen concepto presunto.

En sintonía con el acuerdo presentado por las partes, el Juez Juan Manuel Sueyro halló a Manuel Dávalos Alfonso coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y mediante efracción de vivienda habitada y lo condenó a la pena de tres años de prisión efectiva y costas del proceso.