Vuelve "Barb Wire" en formato de serie

El film se convirtió en un elemento de culto dentro del pop de los 90

La actriz y productora, Pamela Anderson, conocida mundialmente por su papel en Baywatch, anunció el desarrollo de una nueva serie de televisión basada en Barb Wire, el personaje de cómic que la catapultó al estrellato en la película homónima de 1996.

El proyecto, que marca el debut de la productora familiar And-Her-Sons Productions, cuenta con la implicación directa de sus hijos, Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee, quienes asumen roles clave en la producción ejecutiva.

Según reportó Deadline, la serie se encuentra en fase de desarrollo y representa un regreso significativo de la franquicia a la pantalla, ahora bajo la visión de la familia Anderson-Lee.

El anuncio oficial detalla que Pamela Anderson y su hijo mayor, Brandon Thomas Lee, ejercerán como productores ejecutivos, mientras que Dylan Jagger Lee también participa en la producción.

La iniciativa surge de la colaboración entre And-Her-Sons Productions, UCP y Dark Horse Entertainment, con el respaldo de Dark Horse Comics, la editorial responsable del personaje original.

La noticia, confirmada por representantes de Anderson a Entertainment Weekly, subraya el carácter familiar del proyecto y la intención de relanzar Barb Wire con una perspectiva renovada.

A diferencia de la película de los años 90, Anderson no retomará el papel principal en la serie, que buscará ofrecer un enfoque distinto al material original.

La nueva adaptación televisiva se centrará en Barbara Kopetski, alias Barb Wire, una cazarrecompensas que patrulla las peligrosas calles de Steel Harbor.

De acuerdo con la sinopsis oficial proporcionada por Dark Horse, la protagonista se caracteriza por su dureza, su arsenal de armas, su inseparable motocicleta y una actitud desafiante.

La serie explorará la vida de Barb, quien acepta cualquier misión en Steel Harbor siempre que la recompensa lo justifique, consolidando su reputación como la más temida del lugar. Su enfoque promete mantener la esencia del cómic, al tiempo que introduce una narrativa adaptada a las audiencias actuales.

El personaje de Barb Wire fue creado por Chris Warner y debutó en 1993 dentro de la serie “Comics’ Greatest World: Steel Harbor” de Dark Horse Comics. La popularidad del cómic llevó a la producción de la película de 1996, protagonizada por Pamela Anderson, que situaba a la heroína en medio de una segunda guerra civil estadounidense.

A pesar de obtener dos premios Razzie, incluyendo el de Peor Nueva Estrella para Anderson y el de Peor Canción Original para Lee, la película ha sido revalorizada con el tiempo y hoy es considerada una obra de culto por su estilo camp y su singularidad dentro del género de acción.