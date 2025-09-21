"Tiraron a la reina de los pescadores a la pileta": el escándalo de Gasalla que Mar del Plata nunca perdonó

Tiraron a la Reina de los Pescadores a la pileta y luego tuvieron que salir a pedir disculpas.

Era el verano de 1991 y Mar del Plata hervía, no solo por el calor, sino por la llegada de Antonio Gasalla a la pantalla de Telefe con su nuevo programa: A la playa con Gasalla. El humorista, ícono de la televisión argentina, había dejado ATC para firmar un contrato con el canal de las pelotas. Sin embargo, la letra chica contenía una cláusula inesperada: debía transmitir un ciclo en vivo, para todo el país, desde la costa atlántica durante los dos meses de la temporada.

El equipo lo acompañaba con nombres como Lara Zimmerman, María Areces, Kelo Arenz y Marcelo Dos Santos. Todo parecía marchar bien hasta que un gesto desmedido cambió el rumbo del programa.

La reina al agua y una ola de críticas

En la tarde del 28 de enero, durante el cierre del programa y como era costumbre, Marcelo Dos Santos lanzó a la Reina de los Pescadores a la pileta del lugar desde donde se transmitía. El hecho, que se vio en vivo en todo el país, generó una ola de indignación.

Las críticas no tardaron en llegar desde muchos sectores, pero sobre todo desde el puerto local, y cayeron directamente sobre Antonio Gasalla. La polémica escaló rápidamente, tanto por el hecho en sí como por la indignación y, según algunas versiones, por lo peligroso de la situación, ya que, al parecer, la Reina de los Pescadores no sabía nadar.

Presentación del programa de Telefe.

De pronto, Mar del Plata se tornó hostil hasta el punto de intentar declarar a Antonio Gasalla Persona non grata, por lo que tuvo que dejar la ciudad. El programa se trasladó a Punta del Este, dejando atrás el escándalo y una audiencia dividida, hasta casi el cierre de temporada, cuando regresaron a Mar del Plata para hacer los programas finales.

Unos días después de los hechos, el programa comenzó de una manera distinta. Un Gasalla serio, rodeado por sus coconductores Marcelo Dos Santos y Lara Zimmerman, pidió disculpas a su modo.

"Buenas tardes, estamos acá comenzando nuestro programa, pero antes, cabe hacer algunas aclaraciones. Hoy, en los titulares de los diarios de Mar del Plata y algunos de Buenos Aires, hay informaciones acerca de un hecho que ocurrió el lunes pasado con respecto a la Reina de los Pescadores. Dentro de una costumbre que hay en el programa sobre el final de que los invitados se arrojen a la pileta, ocurrió que la Reina terminó en el agua. Yo tengo que salir a pedir disculpas, porque soy el nombre y la cara de este programa, por ese acontecimiento. En esas disculpas, por supuesto, asumo todas las reparaciones que uno pueda hacer por ese hecho, ya sea por su ropa, ya sea por su propia persona. Lo que quiero decir es que un programa de televisión se hace con mucha gente, con muchas individualidades. Y si bien el programa lleva mi nombre, uno a veces no es responsable de todo lo que se diga o de todos los hechos que acontezcan dentro del programa. Por lo tanto, quiero decir que nunca estuve muy de acuerdo con esta actitud de la gente a la piscina, pero lo acepto dentro de las reglas del juego. Por lo tanto, acepto la responsabilidad que me corresponde", comenzó diciendo Gasalla.

Además, no dejó pasar la oportunidad para aclarar lo que circulaba en los medios, especialmente la versión que lo señalaba como el autor del gesto de arrojarla a la pileta. A su lado, un Marcelo Dos Santos ansioso por hablar (de hecho, en un momento Gasalla debe pedirle que espere a que termine él), hizo su descargo: "No tengo la varita de nada, ni de la verdad ni de la mentira, pero tengo la varita interna de lo que pasó. Y supongo que me parece injusto, además, que a vos se te tiren este tipo de cosas o se te haga responsable de este tipo de cosas cuando, como dice, por ejemplo, en alguno de los diarios que salió, en este caso Crónica, 'cuando Dos Santos comenzó a arrojar a las aguas de la pileta a unos faranduleros'. Esta es una apreciación real. Dice 'Dos Santos, yo la tiré al agua, vos no'. Así que te digo que el hecho de ser tan responsable tendría que ser real hasta la justa medida que vos viste cómo yo la tiré al agua. Vos no la tiraste, la tiré yo y asumo realmente toda la responsabilidad de tirarla al agua", aseguró.

Por esos días, también habían aparecido una serie de comentarios de Gasalla en un semanario que, de alguna manera, no cayeron muy bien entre los marplatenses. Por lo que también pidió disculpas y solicitó algo de "indulgencia", ya que sabía que se buscaba declararlo persona Non grata en el Concejo Deliberante.

Por último, tanto él como Dos Santos, afirmaron: "Hemos tratado de difundir, no solo con imágenes, sino con comentarios y con hechos, la imagen de Mar del Plata, el trabajo de los pescadores, a quienes les pido realmente disculpas en la persona de su reina, pero con quienes hemos estado en el mar, en sus barcos, difundiendo el trabajo y hablando bastante de la Fiesta de los Pescadores".

Dos Santos enfatizó: "Quiero contar justamente eso, y va dirigido personalmente al presidente de los patrones pescadores, Romano, que él sabe cuál es la intención. Nosotros hicimos muchas notas, en tiempo y en intensidad efectiva, sobre lo que estaba pasando en el mar, lo que pasaba en la vida de un pescador. Dijimos que iba a haber una reina que iba a salir en una semana más. Y esto él lo sabe perfectamente, se lo digo a él, y él va a tener la segura honestidad de comentarles a los demás cuál es nuestra intención para con la vida de los pescadores y los símbolos de los pescadores. Ahora, si la Reina de los Pescadores se habrá sentido un poco susceptible o herida por el hecho de tirarla al agua, yo también le pido disculpas porque la tiré", y agregó un pedido de disculpas para todos los que arrojó al agua en lo que iba del ciclo, sosteniendo que "fue una cosa con buena onda".

"Es muy feo pedir disculpas. Y si alguien quiere, me disculpa, y si no, no", concluyó Gasalla.

Piden los títulos y el programa comienza…

Marcelo Dos Santos: luego del verano al exilio y el éxito en Netflix

Marcelo Dos Santos comenzó en los años ochenta en Canal Once, junto a Sergio Velazco Ferrero, y luego pasó a Canal 9 de Alejandro Romay. De alguna forma, había surgido en el programa Feliz Domingo y se posicionaba como una promesa de la televisión argentina.

En 1991, además de participar en A la playa con Gasalla, fue parte de Los Benvenuto, la exitosa comedia de Guillermo Francella. Sin embargo, su carrera local se vio abruptamente interrumpida por estos hechos en la ciudad de Mar del Plata.

Fue entonces cuando decidió emigrar y comenzó su proyección internacional. En 1992, fue contratado en Venezuela para trabajar en Marte TV y Radio Caracas TV. Allí protagonizó Dulce Ilusión y La loba herida, junto a Carlos Montilla y Mariela Alcalá.

Marcelo Dos Santos supo ganarse su lugar en la televisión colombiana.

En 1995 se radicó en Colombia, donde participó en telenovelas como El manantial, Perfume de agonía y Pecados capitales. También condujo programas como Nuestra Tele y Arriba los Sexos, del cual fue, además, productor.

En 1998, debutó en el cine con Golpe de Estadio, junto a Emma Suárez y Nicolás Montero. Años más tarde, se convirtió en uno de los protagonistas de La Reina del Flow, la exitosa producción de Netflix que lo devolvió al radar internacional.

En una entrevista con el diario Clarín, Dos Santos recordó el momento que cambió su vida: "Después de tres años lejos de la televisión, volví a Canal Nueve para hacer La Cuñada. Fui invitado a Feliz Domingo y Silvio Soldán me dijo: 'Acordate que en una semana te va a cambiar la vida'. Y así fue. Me probaron como coconductor y quedé por tres años".

Luego de aquella temporada con Gasalla, y de los hechos ocurridos, Dos Santos decidió emigrar. Sobre esta decisión explicó al mismo diario: "Quería trabajar en proyectos que se vieran en varios países. Me decían que en Venezuela se pagaba mejor. Les di mi reel, y a la segunda vez me llamaron. Me fui y no volví más. Estuve tres años allá".

El episodio de la Reina de los Pescadores no se disolvió con el calor del verano. No fue un escándalo más de la temporada, sino que dejó una herida en la ciudad que se sintió agraviada. La reacción de los marplatenses, quizás desmedida para algunos, reflejó la sensación que de la comunidad portuaria y sus tradiciones sentían que su orgullo había sido puesto en ridículo ante todo el país.

Gasalla no se rindió. En 1994, volvió a Mar del Plata con La revista de Antonio Gasalla en el Teatro Tronador. Cuatro años después, presentó El mundo de Antonio Gasalla, intentando recuperar el cariño del público marplatense. En los 2000, se lució en Más respeto que soy tu madre, obra de Hernán Casciari, con la que ganó el Estrella de Mar de Oro en 2010, el Estrella de Mar al Mejor Actor de Comedia y el Estrella de Mar a la Mejor Comedia.