¡Escuchá! Hernán y La Champions Liga llegan a Mar del Plata para La Feliz Fest

Para todos los amantes de la cumbia y la birra llega a Mar del Plata una nueva edición de La Feliz Fest con una fecha única en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830): Hernán y La Champions Liga.

Una de las bandas más queridas y convocantes del género tropical regresa a la ciudad en el marco de una gira por todo el país donde miles de personas ya disfrutaron de sus más grandes éxitos.

El grupo nació a fines de 2008 de la mano de Hernán, su creador e ideólogo, que en aquel entonces daba sus primeros pasos acompañado únicamente de su teclado. Sus primeras grabaciones fueron covers de artistas de la movida tropical, pero pronto decidió arriesgarse a crear un estilo propio, distinto a todo lo que había escuchado.

De esa búsqueda surgieron los temas que rápidamente se volvieron clásicos dentro de su repertorio: Déjame entrar, Bésame, Dime si eres feliz, No lo engañes más, entre otros. Hernán los compartió en YouTube, Ares, redes sociales, e incluso en su propio celular con sus compañeros de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, club en el que jugaba en ese momento.

El boca en boca hizo lo suyo y, a lo largo de 2009, el fenómeno comenzó a crecer. Las canciones empezaron a sonar en todos lados y Hernán dio el siguiente paso: formar una banda junto a sus amigos. Con el correr de los años, se consolidó como compositor y fue sumando éxitos como Solo quiero amarte, Confía en mí, Yo que te amé, La quiero a ella y Dónde estás.

La banda llega en el marco de La Feliz Fest, la fiesta que celebra la nueva cerveza de Brewhouse (que ya es una de las más vendidas de la ciudad), donde también habrá djs sets de todo tipo, además de barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas están a la venta en articket.com.ar, en Cultutickets (la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse) y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).