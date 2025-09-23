Reclamo de comedores al gobierno de Milei: "Hay hambre, vienen jubilados, trabajadores y hasta docentes a comer"

Mientras los mercados analizan los movimientos del dólar y la canasta básica varía de acuerdo a las cotizaciones, la realidad de los comedores y merenderos de Mar del Plata muestra un panorama complejo.

"Estamos muy complicados porque hay mucha demanda y no estamos recibiendo los alimentos", contó a 0223 Liliana, militante de la organización Polo Obrero, que hoy realizó una movilización en Luro e Yrigoyen para visibilizar la problemática.

Con ollas vacías, realizaron una movilización frente al Municipio. Foto: 0223.

"Este reclamo viene desde hace dos años, porque con la excusa de que hacían auditorías a comedores que (en teoría) no existían, nos sacaron todos los alimentos. Sin embargo, cuando le consultamos al Ministerio de Capital Humano dónde estaban esas auditorías, nos tuvieron que reconocer que nunca las habían hecho. La realidad es que los comedores existen, porque la gente tiene hambre y viene a comer a nuestros lugares", señaló la mujer.

En ese marco, detalló que no sólo van los chicos, sino que hoy también reciben estos espacios a jubilados, trabajadores en relación de dependencia y hasta docentes que no llegan a fin de mes.

"Ni siquiera nos alcanza para cocinar una olla popular", sentenciaron. Foto: 0223.

"¿Cómo se hace para mantener a una familia entera?", se preguntó Liliana y agregó: "La mayoría tiene que recurrir a un comedor pero hoy no estamos recibiendo alimentos. No sabemos qué decirle a la gente que viene a buscar comida con su tupper", lamentó.

Ante la pregunta de cómo visibilizar la situación, las organizaciones decidieron realizar una manifestación frente al Municipio y llevar sus ollas para cocinar de forma simbólica.

"Trajimos las ollas vacías porque ya ni siquiera nos da para la famosa olla popular. Hay muchos que están sin comer pero no tenemos los insumos. Tendríamos que comer en nuestras casas, con nuestras familias... esto te rompe el corazón", sentenció la mujer.