Identificaron a los dos ladrones abatidos por el comerciante al que intentaron asaltar

El hecho ocurrió este martes cerca de las 23 en un comercio ubicado en Quintana y 20 de Septiembre.

El análisis dactiloscópico permitió identificar a los dos ladrones que fueron abatidos por un comerciante en el barrio San José al que intentaron asaltar: ambos registraban procesos penales previos.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, los sujetos fueron identificados como Juan Carlos Badilla y Diego Martín Nieto, ambos domiciliados en Mar del Plata.

El primero registra procesos penales previos por daño, lesiones y robo agravado por el uso de arma mientras que Nieto los tenía por hurto, robo, robo agravado por el uso de arma y hurto agravado.

Tal como se informó, en poder de uno de ellos hallaron una pistola Bersa nueve milímetros que registraba un pedido de secuestro activo desde diciembre de 2024 en jurisdicción de la comisaría tercera. La moto Olmos 110 en la que llegaron no registraba impedimento legal alguno.

La investigación por los hechos calificados como robo y homicidio está a cargo de la fiscal Romina Díaz, que dispuso como medida el secuestro de la pistola Bersa .380 del comerciante para ser peritada y no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad para el hombre de 48 años.

Tal como adelantó este medio, el hecho ocurrió cerca de las 23 del martes cuando los dos sujetos ingresaron al local, forcejearon y golpearon en la cabeza con su pistola al comerciante, que logró sacar el arma de su propiedad y efectuar cuatro disparos dentro del negocio.

Uno de los ladrones caminó unos pocos metros y cayó sin vida en el asfalto, mientras que el otro quedó malherido dentro del local y falleció antes que el personal médico que llegó pudiera trasladarlo.