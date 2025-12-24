Quini 6 de Nochebuena: a qué hora es el sorteo 3333 del miércoles 24 de diciembre

Después del sorteo especial del pasado domingo en el que 85 apostadores ganaron el Siempre Sale y se llevan más de $70 millones, la Lotería de Santa Fe dio a conocer cómo se jugará el sorteo Nº 3333 del Quini 6, que se realizará este miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Navidad.

Por tratarse de una fecha especial, el concurso se llevará adelante excepcionalmente a las 19, y no a las 21.15, como ocurre habitualmente. Además, el valor de la apuesta vuelve a ser de $2.500, luego de que en el último sorteo -de carácter extraordinario- el precio ascendiera a $6.000.

Debido al adelantamiento del horario del sorteo, también se modifica el cierre de ventas, que será a las 17.30 del mismo miércoles 24 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, los apostadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45.

El pozo acumulado estimado para el sorteo Nº 3333 del Quini 6 es de 6.700 millones de pesos

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Se prevé que las apuestas ascenderán a 1.200.000 en todo el país.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3332 del 21 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale, que entregó 70 millones de pesos a cada uno de los 85 ganadores.