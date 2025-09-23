Denuncian que el conductor de una app intentó abusar de una nena de 13 años: "No me pagues, con saborearte las piernas es suficiente"

Un recorrido de no más de diez minutos se convirtió en una pesadilla para una nena de 13 años cuando el conductor de una moto que prestaba servicio para una famosa aplicación intentó abusar de ella cuando la trasladaba a la villa deportiva de un club de la ciudad para asistir su clase de fútbol.

El hecho se registró el pasado jueves minutos después de las 17 cuando L.F le solicitó a su mamá que le pidiera un viaje en moto a través de una aplicación de transporte para ir a su clase de fútbol femenino en una villa deportiva ubicada en inmediaciones de avenida Vértiz y Polonia.

Al llegar el motociclista a la vivienda del barrio Autódromo, tal como se puede ver en las imágenes que captó una cámara de seguridad de una casa vecina, el sujeto le dio un casco a la menor e inició el viaje que debía cumplir casi en línea recta por un plazo de diez minutos.

Según consta en la denuncia a la que accedió 0223, al llegar al predio la menor le advirtió a su profesora que el conductor de la moto le había tocado las piernas y la cola. "Cuando le fue a pagar, el hombre le dijo que no le pague, que era suficiente con haber saboreado las piernas", confió la progenitora de la víctima en la denuncia que radicó en la Comisaría de la Mujer.

La mujer aseguró que su hija logró identificar al conductor a través de la aplicación y elevó el reclamo correspondiente para alertar por el accionar del conductor.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 en el marco de una causa por el delito de abuso sexual.