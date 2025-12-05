Atroz: abusó sexualmente de un joven en el baño de un bar

El sujeto había estado compartiendo con los sospechosos en el mismo lugar.

Un individuo de 37 años fue detenido por la Policía al ser acusado de haber violado a un joven dentro del baño de un bar en el oeste del conurbano bonaerense. Se presume que el atacante, quien actuó en compañía de un cómplice, habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del suceso. El procedimiento fue llevado a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones del distrito.

La aprehensión se concretó días pasados tras las directivas de la Unidad Especializada N° 2 de la zona. Las diligencias de las fuerzas de seguridad se iniciaron el 24 de septiembre pasado a raíz de la denuncia de un muchacho de 30 años, quien manifestó haber sido ultrajado por dos conocidos en el establecimiento. El lamentable suceso ocurrió específicamente en el pasaje José Luis Cabezas del barrio.

En su declaración, el damnificado relató que, momentos antes de la agresión, había estado compartiendo con los sospechosos dentro del mismo lugar. Durante ese tiempo, las tres personas estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. El joven sostuvo que fue en ese contexto que se produjo el ataque sexual dentro del baño del local.

La causa penal iniciada a raíz de estos hechos fue caratulada de manera preventiva como “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En la investigación y las diligencias correspondientes interviene el Juzgado de Garantías N° 4, el cual pertenece a los tribunales de la jurisdicción.