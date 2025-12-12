Quedó en libertad tras abusar y matar a un nene de 9 años y al día siguiente lo asesinaron en plena calle

João Ferreira da Silva pasó 20 años en prisión tras ser condenado por un crimen ocurrido en 2005 en Brasil. Un día después de recuperar la libertad fue asesinado en plena vía pública en Sinop, una ciudad de Mato Grosso.

Fue durante la mañana del miércoles y quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra. En las imágenes puede ver cómo dos hombres con las caras tapadas se acercan a Ferreira da Silva en la puerta de un hotel. Después de un breve forcejeo, uno de ellos le dispara varias veces mientras el otro vigila que nadie se acerque. En menos de un minuto los agresores huyeron, dejando al hombre tirado en el piso.

Los agentes policiales llegaron poco después, acordonaron la zona y encontraron balas en la vereda. Ahora están trabajando para identificar a los hombres que se ven en el video y que fueron los autores del crimen. Además investigan si el asesinato tuvo que ver con la reciente salida de la cárcel de Ferreira da Silva.

El caso que conmocionó a toda la comunidad

En el 2008 Ferreira da Silva había sido condenado por el asesinato de Bruno Aparecido dos Santos, un niño de 9 años. El caso tomó una repercusión desorbitante en la comunidad de Sinop por su brutalidad. Se supo que el hombre había abusado del niño antes de matarlo y esconder su cuerpo.

Diez días después del hecho Ferreira da Silva fue aprehendido por la Policía, cuando intentó atacar a otro menor de edad. En su momento, cientos de vecinos habían salido enardecidos a las calles e intentaron irrumpir en la comisaría para lincharlo.

Después de cumplir la mayor parte de su condena, Ferreira da Silva recuperó su libertad. Un día después, fue asesinado.