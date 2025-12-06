Aberrante: cómo sigue el bebé de seis meses que fue abusado sexualmente con daños graves

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela confirmó este viernes que el bebé víctima de abuso sexual en Rosario fue dado de alta después de un mes de internación, tratamientos y controles médicos. Mientras tanto, el hombre señalado como autor del ataque permanece con prisión preventiva.

El caso generó un fuerte impacto en la provincia luego de que los propios profesionales del hospital municipal denunciaran la situación al detectar lesiones compatibles con abuso durante la atención inicial.

A poco del ingreso del bebé, y en medio de la investigación judicial, la Justicia resolvió dictar una medida de protección excepcional y la familia quedó sin el derecho de cuidarlo. La madre, una adolescente de 16 años, no pudo verlo durante la internación, según publicó La Capital.

La evolución del bebé

El menor había sido internado durante la madrugada del 3 de noviembre. Según la madre, lo llevó a urgencias porque presentaba dificultades para evacuar y un cuadro de estreñimiento.

En los primeros días recibió nutrición parenteral exclusiva, debido a las lesiones. Con el paso del tiempo y la recuperación parcial del aparato digestivo, comenzó a tolerar pequeñas cantidades de leche por vía oral, detallaron fuentes médicas.

Ya con el alta, deberá continuar con controles periódicos en los consultorios externos del mismo hospital. Su seguimiento quedó en manos de los equipos de gastroenterología y cirugía infantil.

El hombre detenido y la investigación

En Rosario, los fiscales Agustina Fertitta y Diego Meinero imputaron al sospechoso por abuso sexual con acceso carnal agravado, debido al grave daño ocasionado a la salud del bebé.

La madre del niño declaró que conocía al acusado y que tenía un vínculo cercano con él. “Fue parte de mi familia”, dijo en diálogo con Canal 3. También afirmó que solía compartir reuniones con su entorno e incluso fue quien la acompañó al hospital cuando el bebé necesitó atención. “Yo lo llamé para que me venga a buscar para traerlo al hospital”, contó.

La relación entre ambos también quedó bajo investigación, ya que la joven tiene 16 años y el imputado es mayor de edad.