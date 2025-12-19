Una noche de sexo que terminó en el quirófano: dejó a su mujer internada por provocarle una hemorragia

La Fiscalía solicitó ayer la prisión preventiva para un vecino de Añatuya, en el departamento santiagueño de General Taboada, acusado de un grave episodio de violencia sexual contra su esposa. El hombre está sospechado de haber mantenido relaciones, introducir un objeto extraño y provocarle una hemorragia severa. La lesión obligó a una intervención quirúrgica de urgencia, mientras que el hecho ocurrió en el ámbito del hogar familiar.

El imputado permanece detenido desde hace más de un mes y fue acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por grave daño a la salud. La causa es llevada adelante por la fiscal Alejandra Sobrero, quien considera acreditados los elementos centrales del ataque. Según la investigación, el episodio ocurrió a mediados de noviembre. La pareja había acordado una noche a solas y dejó a sus hijos al cuidado de una abuela.

Cómo fue el aberrante hecho que llevó a la detención del acusado

Durante el encuentro, el sujeto habría propuesto una práctica sexual más extrema, a lo que la mujer se negó de manera explícita. Pese a esa negativa, el acusado habría insistido y se impuso. La víctima sufrió una hemorragia tan intensa que, en pocos minutos, debió ser trasladada al Hospital Zonal. Al advertir la gravedad del cuadro, el individuo se retiró del lugar.

La mujer fue intervenida quirúrgicamente y los cirujanos debieron realizar una reconstrucción completa de la zona afectada. Ya declaró ante la Justicia y confirmó que dijo “no”, aunque evitó agravar su relato contra su pareja. Los investigadores no descartan el uso de un objeto extraño durante el ataque. Ahora, la Fiscalía pedirá a una jueza que dicte la prisión preventiva del acusado.