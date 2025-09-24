Gallardo apuesta a la experiencia para ir por la hazaña en Brasil

No habrá épica. Para equipos de la grandeza de River, ir a ganar por un gol a Brasil, no es épico. Sí puede ser una hazaña, pero no por la historia, sino por el presente de cada uno de los equipos. Palmeiras se mostró muy superior un largo rato en Buenos Aires pero no definió la historia, el "millonario" encontró el descuento y dejó la serie abierta que se dirimirá en el Allianz Parque de San Pablo desde las 21.30.

El conjunto argentino llega a los tumbos desde el rendimiento y perdió, con mayoría de suplentes, frente a San Martín de Tucumán por el torneo argentino, dejando una pobre imagen. El equipo que paró ahí dejó entrever la idea de Marcelo Gallardo para la revancha y sería poner en cancha a los jugadores experimentados. Más allá de que Rivero venga siendo el mejor central, la zaga la conformarían Martínez Quarta y Paulo Díaz. El capitán Enzo Pérez es intocable y "Nacho" Fernández es una debilidad del entrenador, y siempre le cumplió en partidos pesados. Sin Driussi, jugará con Salas como único punta, reforzará el medio y Giuliano Galoppo tendrá la obligación de llegar al área rival.

Por eso, el probable once sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Juan Portillo; Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Kevin Castaño; Maxi Salas.

Del otro lado, Palmeiras tiene todo mucho más claro. Abel Ferreira hizo descansar a los 10 jugadores de campo titulares contra Fortaleza y así y todo lo goleó por 4 a 1. Esta noche regresan todas las figuras y no querrán sorpresas ante un River que tiene buenos antecedentes en tierra brasileña.

