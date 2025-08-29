Los mejores memes de otro triunfo por penales de River
Con Armani y Gallardo como protagonistas, el "millonario" se sacó un peso de encima y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina.
29 de Agosto de 2025 10:01
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una vez más, los memes fueron protagonistas de un partido eliminatorio del fútbol argentino. Estaban todos preparados para una eliminación de River, pero los de Gallardo volvieron a imponerse por penales, como hace una semana en Copa Libertadores, con Franco Armani como héroe.
