SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Copa Argentina

Los mejores memes de otro triunfo por penales de River

Con Armani y Gallardo como protagonistas, el "millonario" se sacó un peso de encima y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina.

Armani los atajó, Montiel metió el último y River se empezó a hacer fuerte desde los penales.

29 de Agosto de 2025 10:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una vez más, los memes fueron protagonistas de un partido eliminatorio del fútbol argentino. Estaban todos preparados para una eliminación de River, pero los de Gallardo volvieron a imponerse por penales, como hace una semana en Copa Libertadores, con Franco Armani como héroe.


 

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar