Video: un incendio arrasó un chalet antiguo en Colón y Alvear

Un voraz incendio arrasó un chalet antiguo ubicado en el tradicional barrio Lomas de Stella Maris de Mar del Plata.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el siniestro comenzó alrededor de las 23.30, cuando por motivos que se investigan, se inició un foco ígneo en la casona, ubicada en Alvear casi Colón, a pocos metros de la costa.

Tres dotaciones de bomberos del Cuartel Centro y Puerto intervinieron para sofocar el incendio en la vivienda, que se encontraba abandonada. La finca, de 20 metros de frente por 20 de fondo, estaba mayoritariamente construida de madera, con techo de chapa con tejas y rápidamente fue afectada por las enormes llamas.

Debido a las altas temperaturas del siniestro, se vieron afectadas algunas ventanas, balcones y persianas de los edificios linderos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.