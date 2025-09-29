Otras dos conocidas obras sociales están en problemas: sus afiliados, en vilo

La Superintendencia de Servicios de Salud declaró hoy en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana (R.N.A.S. Nº 1-2670-0) y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba (R.N.A.S. Nº 1-2180-4), mediante las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025, respectivamente.

En ambos casos, los Agentes del Seguro presentaron incumplimientos en la presentación de balances y estados contables, deficiencias en la gestión institucional y falencias en la capacidad económico-financiera, lo que derivó en que superaran los factores de criticidad establecidos en la normativa.

El Gobierno declaró a otras dos obras sociales en crisis.

Las entidades fueron intimadas a presentar, en un plazo máximo de 15 días, un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales. El Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro será el encargado de monitorear su cumplimiento.

Con estas dos nuevas entidades, ya son 14 las Obras Sociales declaradas en crisis. A su vez, la Superintendencia inició siete procedimientos de baja y mantiene ocho entidades bajo intervención.

Estas decisiones forman parte del proceso de reordenamiento del sistema de salud que impulsa la Superintendencia de Servicios de Salud, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo es garantizar que operen Agentes del Seguro capaces de brindar prestaciones de calidad, promover la transparencia en la gestión y asegurar que los beneficiarios puedan elegir en libertad.