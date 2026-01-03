El truco para bajarle rápidamente la temperatura a una mascota en un golpe de calor

En diálogo con Extra FM 102.1, el presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires Walter Luján advirtió que los perros son muy propensos a sufrir golpes de calor. En esa línea, sugirió un truco fácil y rápido para bajarle la temperatura de manera inmediata ante un golpe de calor.

"No es cierto que mojar totalmente a un perro los refresque, pero si es importante para disminuir su temperatura corporal", explicó el veterinario y agregó: "Pasados los 40°C, el perro ya sufre el golpe de calor y comienza a presentar síntomas".

Luján explicó que como muchas veces se confunden estos síntomas con los de otras enfermedades, las personas suelen tardar en acudir al veterinario. "Lo importante es reconocerlo para ir cuanto antes", advirtió el profesional.

El truco para bajar rápidamente la temperatura de un perro

Para bajarle la temperatura rápidamente a un perro es posible intentar un truco fácil y práctico. "En la zona de la ingle, en la parte interna del muslo, pasa la arteria femoral, que es muy importante porque allí en menos de 1 minuto circula toda la sangre del organismo", indicó el veterinario y subrayó: "Refrescando esa zona se refresca el recorrido de la sangre y eso ayuda mucho a bajar la temperatura del cuerpo".

En el caso de los gatos el golpe de calor es muy poco frecuente, porque los felinos regulan su temperatura a través del lamido. Sin embargo, ante eventuales situaciones se puede utilizar el mismo truco para refrescarlos.